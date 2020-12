Svet vlade za Slovence v zamejstvu tudi o prihodnosti slovenstva in ohranjanju slovenščine zunaj meja

Ljubljana, 15. decembra - Svet vlade za Slovence v zamejstvu je danes na Brdu pri Kranju med drugim razpravljal o prihodnosti slovenstva, ohranjanju slovenščine in identitete zunaj meja ter vlogi Slovenije pri tem. Na srečanju so se dogovorili, da bodo s pristojnimi slovenskimi oblastmi nadaljevali razpravo in razmislek glede prihodnosti slovenstva v sosednjih državah.