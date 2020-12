Počivalšek: Kot predsednik SMC se bom zavzemal za dokončanje zgodbe, ki smo jo začeli

Ljubljana, 15. decembra - Predsednik SMC Zdravko Počivalšek napoveduje, da se bo zavzemal za dokončanje zgodbe, ki so jo v aktualni koaliciji začeli. Glede vprašanja konstruktivne nezaupnice je v izjavi za STA spomnil, da so v SMC že večkrat povedali, "da v teh časih zdravstvene in ekonomske krize ne podpirajo tako neodgovornega in rušilnega delovanja".