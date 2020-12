Janković in ljubljanski svetniki s kazensko ovadbo proti Demokraciji

Ljubljana, 15. decembra - Ljubljanski župan Zoran Janković je zaradi zapisa v tedniku Demokracija vložil kazensko ovadbo zoper pisca besedila Aleksandra Škorca in urednika tednika Jožeta Biščaka. Očita jima javno spodbujanje in razpihovanje sovraštva, kazenski ovadbi pa so se na ponedeljkovi seji priključili tudi ljubljanski mestni svetniki.