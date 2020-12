Sklad Alfi PE lahko prevzame Baby center in Pikapoko ob izpolnitvi korektivnih ukrepov

Ljubljana, 15. decembra - Agencija za varstvo konkurence koncentraciji podjetij Alfi PE, Baby Center, Pikapoka in Apollo ne nasprotuje in izjavlja, da je skladna s pravili konkurence, če bodo izpolnjeni predpisani korektivni ukrepi. Vsa podjetja se bodo morala zavezati, da bodo obveznosti, ki jim jih je naložila agencija, izpolnjevala prihodnjih pet let.