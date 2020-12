Emonika s podpisom memoranduma korak bližje uresničitvi

Ljubljana, 15. decembra - Ključni deležniki so danes v Vili Podrožnik podpisali memorandum o sodelovanju pri izgradnji 387 milijonov evrov vrednega ljubljanskega potniškega centra. Ljubljana in Slovenija si po besedah ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca zaslužita moderno avtobusno in železniško postajo, ki jima bo v ponos. "Naj živi Emonika," je poudaril.