Državna revizijska komisija zavrnila še enega od zahtevkov pri drugem tiru

Ljubljana, 15. decembra - Državna revizijska komisija je kot neutemeljena zavrnila zahtevka za revizijo, ki sta ju v postopku oddaje posla za glavna dela na drugem tiru železniške proge med Divačo in Koprom skupaj vložila turška gradbinca JV YDA in Unitek, so sporočili iz 2TDK. Na mizi ima še štiri zahtevke.