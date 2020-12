Evropski parlament potrdil dogovor o kakovostni vodi iz pipe in zmanjšanju plastičnih odpadkov

Bruselj, 15. decembra - Evropski parlament je danes potrdil dogovor o kakovostni vodi iz pipe in zmanjšanju plastičnih odpadkov. Da bi ljudje raje in lažje posegali po vodi iz pipe kot po ustekleničeni vodi, si bo EU prizadevala za izboljšanje kakovosti vode iz pipe. Tako bodo za nekatera onesnaževala, tudi svinec, uvedena strožja merila, so sporočili iz parlamenta.