Bošnjaški in hrvaški član predsedstva BiH zavrnila srečanje z Lavrovom

Sarajevo/Beograd, 15. decembra - Bošnjaški in hrvaški član predsedstva BiH Šefik Džaferović in Željko Komšić se danes nista hotela srečati z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom, ker je pokazal nespoštovanje do BiH, ko se je prvi dan obiska v ponedeljek v Vzhodnem Sarajevu srečal s srbskim članom predsedstva Miloradom Dodikom in predstavniki Republike srbske.