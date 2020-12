V Fidesu zaradi groženj zdravnikom zahtevajo ukrepanje

Ljubljana, 15. decembra - V zdravniškem sindikatu Fides so zaskrbljeni zaradi groženj in žalitev, ki so jih deležni njihovi kolegi v boju proti epidemiji covida-19. Stanje po njihovih navedbah postaja resno in skrb vzbujajoče, zato zahtevajo takojšnje učinkovito ukrepanje pristojnih organov.