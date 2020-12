Obravnava predloga za izjemna pooblastila vojski na meji v DZ končana

Ljubljana, 15. decembra - DZ je imel danes na mizi predlog sklepa o izvajanju izjemnih pooblastil vojske pri širšem varovanju državne meje, ki pa na odboru za notranje zadeve ni prejel zadostne dvotretjinske večine. Tako se je s predstavitvijo stališč poslanskih skupin obravnava predloga danes končala. V SDS, NSi in SMC so bili za sklep, v LMŠ, SD, SAB in Levici pa proti.