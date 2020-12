Geržina: Razglasitev izključnih ekonomskih con Sloveniji ne prinaša bistvenih sprememb

Ljubljana, 15. decembra - Z razglasitvijo izključnih ekonomskih con v Jadranskem morju, ki ju načrtujeta Italija in Hrvaška, se za Slovenijo "stvari ne spreminjajo bistveno", je danes v izjavi za STA povedal govorec zunanjega ministrstva Aleksander Geržina. Kot je dejal, to velja tako za slovenske ribiče kot dostop do Luke Koper, razglasitev con tudi ne vpliva na arbitražo.