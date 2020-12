V Nemčiji se ustavlja javno življenje

Berlin, 16. decembra - V Nemčiji so od danes v veljavi strogi ukrepi za zajezitev novega koronavirusa, saj so skoraj popolnoma ustavili javno življenje. Vrata je zaprla večina storitvenih dejavnosti, šole in večina trgovin, omejeno je tudi druženje. Med božičnimi prazniki bodo sicer nekatere ukrepe rahlo sprostili.