Feyenoord našel zamenjavo za Advocaata, poleti prihaja Slot

Rotterdam, 15. decembra - Nizozemski nogometni klub Feyenoord je našel zamenjavo na mestu trenerja po odhodu Dicka Advocaata po koncu sezone. Nekdanjega selektorja nizozemske, ruske, srbske, belgijske in južnokorejske izbrane vrste ter trenerja številnih ekip, kot so PSV, Rangers, Borussia Mönchengladbach, Zenit Sankt Peterburg in Sunderland, bo poleti zamenjal Arne Slot.