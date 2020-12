V trgovskih središčih brez težav ob ponovnem odprtju

Ljubljana/Koper, 15. decembra - Ob današnji sprostitvi ukrepov zaradi epidemije novega koronavirusa iz nekaterih večjih trgovskih središč poročajo o urejenem pretoku obiskovalcev in povprečnem prometu. Ob dodatni skrbi za upoštevanje varnostnih ukrepov trgovci opažajo, da so obiskovalci disciplinirani in se držijo predpisanih ukrepov.