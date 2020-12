Ribičič ob 30. obletnici plebiscita: Potrebovali bi skupen sporazum o spopadu z epidemijo

Ljubljana, 21. decembra - V Sloveniji bi se morali učiti iz preteklih izkušenj in tako, kot nam je to uspelo pred plebiscitom leta 1990, bi morali danes doseči sporazum o spopadu z epidemijo, je pred 30. obletnico plebiscita dejal eden od takratnih akterjev Ciril Ribičič. To bi po njegovem prispevalo k zmanjšanju nezaupanja med parlamentarnimi strankami.