Klub slovenskih podjetnikov izpostavil dobre podjetniške zgodbe iz koronske krize

Ljubljana, 15. decembra - Klub slovenskih podjetnikov (SBC) je z natečajem Podjetna Slovenija iskal dobre zgodbe med slovenskimi podjetji, ki so premagala koronsko krizo in se nanjo hkrati odzvala družbeno odgovorno. Izbrali so tri projekte podjetij Lotrič Meroslovje, Optiweb in Optiprint, ki so danes predstavila, kako so kljub krizi ustvarila nove priložnosti.