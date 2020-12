V Dramini knjižnici za ranljive skupine tokrat Kettejeva poezija

Ljubljana, 16. decembra - V Dramini knjižnici za ranljive skupine bo od danes premierno dostopen zvočni posnetek pesmi iz zbirke Dragotina Ketteja Poezije, ki je nastal v sodelovanju z Nino Valič, Sabino Kogovšek, Nino Ivanišin in Bojanom Emeršičem. Na platformi so že na voljo pesmi Josipa Murna Aleksandrova, obeta pa se še poezija Otona Župančiča in Ivana Cankarja.