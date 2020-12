Pandemija prek digitalizacije prinaša priložnost trajnostne preobrazbe

Kranj, 15. decembra - Pandemija covida-19 je digitalizaciji dala pospešek. Ta prinaša številne prednosti, ki se bodo ohranile tudi po pandemiji, so prepričani udeleženci današnjega virtualnega posveta z naslovom Priložnost za inovativnost, odpornost in trajnostno preobrazbo. Med drugim so izpostavili boljši izkoristek časa in manj škodljivega vpliva na okolje.