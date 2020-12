Gantar: Poskusen začetek množičnega testiranja na območju Ljubljane predvidoma še pred prazniki

Ljubljana, 15. decembra - Po ponovljenem razpisu za hitre teste, na katerega je ponudbe mogoče oddati do danes popoldne, minister Tomaž Gantar pričakuje, da bodo prvih 30.000 testov dobili že v ponedeljek in isti dan začeli tudi s poskusnim začetkom množičnega testiranja. To bo potekalo na območju Ljubljane, v nadaljevanju pa bodo teste opravljali v 100 mobilnih enotah.