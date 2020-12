Počivalšek: S KPK bom korektno sodeloval, zgodbo hočem dokončno razčistiti

Ljubljana, 15. decembra - Gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki je med tistimi, ki jih bo zaradi suma kršitve integritete pri nabavah zaščitne opreme preiskovala KPK, je napovedal, da bo s KPK korektno sodeloval. "V življenju sem vedno pazil na integriteto in zato obtožbe zavračam in hočem dokončno razčistiti to zgodbo ter si vrniti dobro ime," je dejal.