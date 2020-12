V ponedeljek potrjenih 1524 koronavirusnih okužb, umrlo 44 covidnih bolnikov

Ljubljana, 15. decembra - V Sloveniji so v ponedeljek ob 5634 testih potrdili 1524 koronavirusnih okužb, umrlo pa je 44 bolnikov s covidom-19, je objavila vlada. V bolnišnicah so zdravili 1284 covidnih bolnikov, kar je 36 manj kot v nedeljo. Intenzivno nego so potrebovali štirje bolniki manj kot v nedeljo, skupaj 204.