Ljubljana, 15. decembra - Smučarska zveza Slovenije je sporočila, da bo danes predvidoma okoli 19. ure na sedežu zveze (Podutiška 146, Ljubljana) po seji odbora za skoke in nordijsko kombinacijo za izjavo in vprašanja glede na dogajanje v Planici na temo izključitve Timija Zajca in umika trenerja Gorazda Bertonclja na voljo predsednik panoge Ljubo Jasnič.