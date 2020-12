Postojnski podjetniški inkubator Perspektiva v pričakovanju novih prostorov

Postojna, 15. decembra - V podjetniškem inkubatorju Perspektiva iz Postojne so kljub težavam, do katerih je privedla epidemija covida-19, pripravili 27 različnih tematskih dogodkov, ki se jih je udeležilo preko 700 udeležencev. Za prihodnje leto so načrti še večji, predvsem težko pa pričakujejo nadaljnje urejanje prostorov v višjih nadstropjih.