Novogoriški knjižni sejem Knjige pod jelkami tokrat na spletu

Nova Gorica, 15. decembra - V Novi Gorici so danes odprli knjižni sejem Knjige pod jelkami, ki bo potekal preko spleta in radijskih valov. V mesto bodo vstopili s praznično sejemsko knjigarno ter interaktivnimi inštalacijami v javnem prostoru, ki bodo popestrile sejemsko dogajanje vse do 24. decembra.