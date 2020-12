Pregled najnovejših napovedi BDP za Slovenijo

Ljubljana, 15. decembra - Banka Slovenije je danes predstavila najnovejše napovedi gospodarskih gibanj v Sloveniji, ki so slabše od pričakovanj v juniju. Uresničitev napovedi bo odvisna predvsem od uspešnosti implementacije cepiva proti covidu-19, so opozorili v centralni banki. STA objavlja posodobljeno tabelo napovedi domačih in mednarodnih ustanov.