Turški Mersin bodo zasedle še telovadke

piše Zala Zaletel

Ljubljana, 15. decembra - Potem ko so nastope na prvenstvu stare celine v Mersinu opravili telovadci, Sašo Bertoncelj in Rok Klavora sta zaostala za pričakovanji in obstala v kvalifikacijah, bodo isto prizorišče do nedelje zasedle še telovadke. Na EP tokrat ne bo nastopila najboljša slovenska telovadka Teja Belak, med članicami bosta tekmovali Lucija Hribar in Zala Bedenik.