Mestni avtobusi oktobra prepeljali pol manj potnikov

Ljubljana, 15. decembra - Avtobusi v mestnem javnem linijskem prevozu so oktobra prepeljali okoli 2,7 milijona potnikov, kar je za 55 odstotkov manj kot oktobra lani. V medkrajevnem in mednarodnem javnem linijskem prevozu so našteli približno 1,6 milijona potnikov, kar po izračunih državnega statističnega urada predstavlja 45-odstotni padec.