Raziskava opozorila na nezadostnost ukrepov v kulturno-kreativnem sektorju v koronakrizi

Ljubljana, 15. decembra - Jesenska raziskava o vplivu koronakrize na delavce v kulturno-kreativnem sektorju, ki jo je izvedel kreativni center Poligon, je pokazala, da so bili ukrepi pomoči nezadostni in v kombinaciji s strogimi pravili organiziranja kulturnih dogodkov za marsikatero podpanogo in delavce uničevalni. Trenutno skoraj vsak peti delavec nima dela.