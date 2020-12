Računsko sodišče občini Vipava izdalo negativno mnenje

Vipava, 15. decembra - Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Vipava v letu 2018 in izreklo negativno mnenje. Revizija se nanaša na pripravo in izvrševanje proračuna ter zaključni račun proračuna, prodajo nepremičnega premoženja in oddajo prostorov v najem, javna naročila pri investicijskih odhodkih ter druga področja poslovanja.