Zamaskirani moški ponoči vdrli v hišo in mučili družino

Metlika, 15. decembra - Trije zamaskirani neznanci naj bi v noči na petek na Svržakih pri Metliki vdrli v hišo in se več ur izživljali nad družino, danes poročata Delo in Slovenske Novice. Na novomeški policijski upravi so za STA povedali le, da intenzivna preiskava še poteka, omenjena časnika pa pišeta, da naj bi od družine zahtevali denar in jih mučili.