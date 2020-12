Policisti iz prometa izločili skoraj sedemtonski kombi

Ljubljana, 15. decembra - Ljubljanski policisti so ob koncu tedna na primorski avtocesti ustavili ukrajinskega voznika kombija, saj so posumili, da vozilo presega največjo dovoljeno obremenitev. Kombi so stehtali in ugotovili, da namesto predpisanih največ 3500 kilogramov tehta skoraj sedem ton, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.