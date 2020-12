Cene nafte nižje

Singapur, 15. decembra - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znižale. Čeprav so v zadnjih tednih precej narasle, pa je med vlagatelji znova prisoten strah, da bodo novi ukrepi za zamejitev širjenja koronavirusa v večjih svetovnih gospodarstvih znova upočasnili gospodarsko rast in negativno vplivali na povpraševanje po nafti.