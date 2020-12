Newyorške borze končale neenotno

New York, 14. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Indeksi so dan sicer začeli z rastjo, a so se nato med vlagatelji ponovno pojavile skrbi, da bo rast okuženih s koronavirusom v ZDA pripeljala do novih zapiranj v že tako načetem ameriškem gospodarstvu, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.