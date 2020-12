Delo o rahljanju protikoronskih ukrepov (15. 12.)

Ljubljana, 14. decembra - Uroš Esih v komentarju piše o začasnem rahljanju protikoronskih ukrepov. Avtor meni, da ko ukrepi ne delujejo in so epidemiološke številke med najslabšimi v Evropi, pred prazniki v taki situaciji vladi ne ostane drugega, kot da sprosti nekatere ukrepe ter z delno odprtimi trgovinami in storitvami ustvari privid normalnosti.