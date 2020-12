Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (14. 12.)

Ljubljana, 14. decembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o najnovejših epidemioloških podatkih za Slovenijo in o napovedanem začasnem delnem sproščanju protikoronskih ukrepov v Sloveniji. Poročale so tudi o pismu, ki ga je objavilo Evropsko združenje tiskovnih agencij, v katerem je pozvalo vlado, naj nemudoma zagotovi financiranje STA.