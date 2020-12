Ruski obveščevalci Navalnemu sledili več let

Washington, 14. decembra - Agenti ruske obveščevalne službe FSB so vodji ruske opozicije Alekseju Navalnemu sledili več let. V njegovi bližini so bili tudi sredi avgusta, ko je bil zastrupljen z živčnim strupom novičok, je v preiskavi ugotovilo več medijskih organizacij iz ZDA, Rusije in Nemčije.