Nad Južno Ameriko danes popolni Sončev mrk

Santiago de Chile/Buenos Aires, 14. decembra - V Južni Ameriki so danes na nebu lahko opazovali popolni ali delni Sončev mrk. Mrk se je naprej začel danes opoldne po krajevnem času nad mestom Saavedra na čilski obali Tihega ocena, nato nad Pucunom vse do Junina de los Andes v Argentini ter naprej od Valcete do Saline del Eje na argentinski obali Atlantika.