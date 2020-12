Košorok za večjo integracijo energetskih sektorjev v EU

Ljubljana, 14. decembra - Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Blaž Košorok se je preko videokonference udeležil neformalnega zasedanja ministrov EU za energijo. Izpostavil je, da Slovenija pozdravlja prizadevanja za večjo integracijo energetskih sektorjev, saj to bo to pomemben korak k uresničitvi cilja EU postati podnebno nevtralna družba do leta 2050.