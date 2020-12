Iz skladišča v Kromberku ukradli več deset televizorjev

Nova Gorica, 14. decembra - Neznanci so minuli konec tedna vlomili v prostore gospodarske družbe v Kromberku pri Novi Gorici in pri tem odtujili nekaj deset televizijskih sprejemnikov. S tem so zmikavti podjetju povzročili nekaj deset tisoč evrov materialne škode. Preiskava dogodka še poteka, so sporočili z novogoriške policijske uprave.