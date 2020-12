Prvi pregled nakazuje na februarsko vrnitev Neymarja

Pariz, 14. decembra - Brazilski nogometni zvezdnik Neymar, ki je v nedeljo v dresu Paris St. Germaina na ligaški tekmi proti Lyonu (0:1) staknil poškodbo in so ga odnesli z igrišča, je dobil ohrabrujoče informacije. Pregled z rentgenom je pokazal, da ne gre za tako hudo poškodbo levega gležnja, kot so v klubu sprva domnevali. V klubu upajo, da bo nared do februarja.