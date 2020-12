Sodišče pred reševanjem pritožb na obtožnico v zadevi Teš čaka še procesni predlog

Celje, 15. decembra - Celjsko sodišče je po več mesecih uspelo vročiti obtožnico vsem obtoženim v zadevi Teš. Prejeli so 14 ugovorov na obtožnico, vendar pa jih še ne morejo začeti reševati, so pojasnili na sodišču. Odvetniki so namreč prosili za podaljšanje osemdnevnega roka za pisanje ugovora, sodišče pa še ni odločilo, ali bo rok podaljšalo ali ne.