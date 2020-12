Destrnik, 14. decembra - Svojci pogrešajo 43-letno Simono Meglič iz Levanjcev v občini Destrnik. Nazadnje so jo videli v četrtek dopoldan. Visoka je 165 centimetrov in težka približno 55 kilogramov. Ima dolge črne lase in rjave oči, nazadnje je bila oblečena v dolgo rdečo bundo, črne hlače in obuta v bele športne copate, so sporočili z mariborske policijske uprave.