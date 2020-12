Odkup prašičev po pojasnilih mesne industrije ni zastal zaradi klavnic

Ljubljana, 14. decembra - Odkup prašičev po pojasnilih gospodarskega interesnega združenja mesne industrije ni zastal v klavnicah. Kot so izpostavili, je letošnji zakol povsem primerljiv z lanskim, čeprav so zaradi posledic ukrepov za zajezitev epidemije slovenski proizvajalci ostali brez pomembnega dela kupcev - od gostincev, šol, vrtcev in manjših mesarjev.