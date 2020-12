V Posavju skok okužb z novim koronavirusom občutijo v brežiški bolnišnici

Brežice/Krško/Sevnica, 14. decembra - V Posavju, kjer so zadnje dni beležili najvišji delež okužb z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev, so to najbolj občutili v območni Splošni bolnišnici Brežice. Tam so morali 45 razpoložljivim posteljam za covidne bolnike dodati še tri. Medtem v posavskih domovih starejših občanov rasti okuženih ne zaznavajo.