Sindikat poziva k rešitvi problema nujnih reševalnih prevozov v slovenski Istri

Izola, 14. decembra - V sindikatu reševalcev slovenske Istre v Zdravstvenem domu Izola pozivajo pristojne k rešitvi problematike izvajanja nujnih reševalnih prevozov v regiji. Kot so opozorili, se dalj časa soočajo s težavami, ki so se v času epidemije samo še povečale, pritiski na zaposlene pa so postali nevzdržni.