V vozilu prevažali tri migrante, ki so nezakonito prestopili državno mejo

Ljubljana, 14. decembra - Policisti so v nedeljo okoli 23. ure na avtocesti pri Lukovici opravili kontrolo vozila, pri čemer so ugotovili, da so državljan Kosova in dva državljana Hrvaške prevažali tri državljane Kosova, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Vsem osumljenim so odvzeli prostost, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.