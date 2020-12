Potniški promet na železnicah s torkom po počitniškem voznem redu

Ljubljana, 14. decembra - Javni potniški promet bo na železnicah v torek stekel po počitniškem voznem redu. Vlaki v mednarodnem prometu, ki so vozili že do zdaj, bodo vozili tudi naprej, so za STA pojasnili na Slovenskih železnicah. Ker je od nedelje v veljavi nov vozni red, potnikom priporočajo, da pred potjo tega preverijo na njihovi spletni strani.