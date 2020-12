25 let Bosmanovega pravila: Mož brez obraza

Ljubljana, 14. decembra - Pred 25 leti, 15. decembra 1995, je do takrat neznan belgijski nogometaš postavil pravila prestopov v nogometu na glavo. Sodišče EU v Luksemburgu je ugodilo Jeanu-Marcu Bosmanu in potrdilo pravico do odhoda iz kluba brez odškodnine po izteku pogodbe ter vsem igralcem unije dovolila igranje v evropskih klubih brez omejitve na državljanstvo.