Film Oaza v nemškem Cottbusu prejel nagradi

Cottbus, 14. decembra - Slovenska manjšinska koprodukcija Oaza je na 30. filmskem festivalu v nemškem Cottbusu prejela nagradi. Za izjemen individualni nastop so bili nagrajeni igralci Marijana Novakov, Tijana Marković in Valentino Zenuni, film srbskega režiserja in avtorja scenarija Ivana Ikiča pa je prejel tudi nagrado fipresci.