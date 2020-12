Lekarniška zbornica opozarja na pogoste obiske okuženih z novim koronavirusom

Ljubljana, 14. decembra - Farmacevte skrbijo pogosti obiski posameznikov, ki v lekarne prihajajo okuženi z novim koronavirusom, so opozorili v Lekarniški zbornici Slovenije. Skrbi povzroča vse večja obolevnost med zaposlenimi in posledično pomanjkanje kadra. Neodgovorno ravnanje posameznikov bi lahko privedlo tudi do zaprtja posameznih lekarn, so še opozorili.